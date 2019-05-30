Путин подписал закон о военной службе иностранцев в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому иностранцы смогут один раз воспользоваться правом на заключение контракта о военной службе в России. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Теперь иностранные граждане смогут служить по контракту в Вооруженных силах РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, а также в спасательных воинских формированиях. Но при этом такая возможность будет доступна только один раз.

Исходя из принятого закона, право на службу в России могут получить иностранцы только с российским гражданством.