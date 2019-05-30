Выбили двери и устроили драку: радикалы штурмом взяли мэрию Львова

Во Львове радикалы взяли штурмом здание городской ратуши.

Как рассказали в пресс-службе администрации, протестующие выломали дверь, и ворвались внутрь, устроив драку.

Несмотря на то, что для урегулирования конфликта к ним вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко, конструктивного диалога не получилось.

По данным украинских СМИ, организаторами штурма выступила организация «Национальный корпус»*. Их целью было попасть в сессионный зал для разговора с главой по вопросам ЖКХ Сергеем Бабакой.

*«Национальный корпус» - организация, созданная на базе нацбатальона «Азов», в отношении которого в России возбуждено уголовное дело.