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Без медпомощи, питания и даже мыла: ужасающие результаты проверки детских домов России

Константин Худолеев
Наталья Вальханская
05:42 30.05.2019
Результаты проверки детских домов в 13 регионах страны обнародовал аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. По итогам мониторинга на лечение в Москву будут направлены 15 малышей.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Анна Миро, YouTube

Воспитанникам детских домов-интернатов в России лечат зубы без наркоза, не делают вовремя необходимые операции, а в ваннах там порой нет даже детского мыла - только хозяйственное.  Ужасающие результаты проверки детских домов в 13 регионах страны обнародовал накануне аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка. 

По итогам мониторинга на лечение в Москву будут направлены 15 малышей, один из которых находится в состоянии крайнего истощения. Уже к 1 июня зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова ждет от ведомств план по устранению выявленных нарушений.

Пятнадцатилетний Саша не может разговаривать и почти разучился ходить. У него тоненькие ручки, вздутый живот, а УЗИ показывает, что сильно увеличена печень. Мальчик живет в детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Учреждении, где почти все воспитанники имеют серьезные проблемы со здоровьем. В приемный покой Тушинской больницы из Смоленской области сегодня привезли четверых таких детей. Самая маленькая из них - четырехлетняя Юля.

«Девочка с синдромом Дауна восьми лет, тяжелый порок сердца,  неоднократно оперирована по поводу порока сердца, сейчас требует обследования дополнительного в отделении кардиологии», - рассказывает врач-невролог Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Анна Кругликова.

В последнее время у Юли вновь вернулись признаки нестабильной работы сердечной мышцы, порой ее кожа просто становится синей, врачи говорят, что это очень опасно, и в любой момент может случиться сердечный приступ.

Ново-Никольский дом-интернат в Смоленской области, где живут эти дети, уже был в центре скандала после того, как одна из сотрудниц выложила в Сеть кадры, на которых запечатлены условия, в которых на самом деле содержатся воспитанники.

Например, в ванной не было ни жидкого, ни детского мыла, а только кусок хозяйственного. В душевой - ни одного полотенца и коврика, а на полу - ледяной, не покрытый ничем кафель.

Некоторых абсолютно беззащитных детей прямо среди белого дня связывали и оставляли одних в пустой комнате.  О надлежащей врачебной помощи в интернате и вовсе говорить не приходится и это признают даже директор смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Ново-Никольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Марина Двораковская.

«В нашем учреждении не было несколько лет на постоянной основе доктора, только в этом году появился педиатр, у нас все врачи совместители», - объясняет Двораковская.

Вопиющие нарушения в интернатах выявила проверка, которую провел аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой в 13 регионах. Как сказано в отчете, некоторые из них учреждений вовремя не получали необходимые детям-инвалидам коляски, специальную обувь и даже подгузники.

А воспитанникам с серьезнейшими заболеваниями не оказывали элементарной врачебной помощи. Так, четырехлетнего мальчика из Брянской области привезли в столицу в тяжелом состоянии в крайней степени истощения. Он родился здоровым, но после падения с высоты получил травму головы и нуждался не только в лечении, но и в специализированном питании, но не получал его. Ребенка едва удалось спасти.

Были случаи, когда детям не лечили зубы даже при острой боли. А иногда лечили так, что лучше бы этого не делали. Например, в «Саянском детском доме–интернате для умственно отсталых детей» в Иркутской области, как следует из отчета уполномоченной по правам ребенка, заменяли препараты, которые не являются взаимозаменяемыми. В смоленском доме-интернате работали сотрудники с непогашенной судимостью.

«К сожалению в этом детском доме можно констатировать очень ветхую материально техническую базу, внимание учреждению не уделяется должным образом, дети в тяжелейших условиях, это у нас сегодня в XXI веке. К сожалению нужно сказать, что многие заболевания можно было прооперировать еще раньше, и те последствия тяжелые, которые есть, мы бы их не видели», - резюмировала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

В некоторых интернатах сотрудники забирали деньги со счетов воспитанников. Во Владимирской области очки детям покупали за счет их личных средств, хотя по закону они находятся на полном государственном обеспечении. В Элисте в общей сложности со счетов сирот было списано более двух миллионов рублей - деньги, правда, тратились на их нужды и медицинские процедуры.

По словам Анны Кузнецовой система детских домов-интернатов для тяжело больных детей нуждается в реформировании. С этой точкой зрения соглашаются и представители общественных организаций.

«Мы можем сколько угодно бить в колокола, но пока будем собирать детей в огромные здания, удаленные от цивилизации, там будет беда», - считает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член Общественной палаты РФ Елена Альшанская.

Конкретные предложения по реформированию системы уже разрабатываются, а пока спасение малышей, которых годами не лечили и даже не обследовали, продолжается в ручном режиме. В ближайшее время в Москву привезут еще десять детей из детских домов-интернатов из разных регионов России.

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