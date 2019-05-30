На Украине возбудили уголовное дело после пропажи серверов с секретной информацией

Украинские следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи техники из администрации президента. Из здания исчезли мониторы и сервера.

Расследование идет по статье «Потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия».

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Также в ближайшее время планируется провести допрос свидетелей и фигурантов дела. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Как заявил глава СНБО Александр Данилюк, на серверах хранилась вся информация о решениях, принятых в ситуационной комнате, включая данные из секретных источников, поступавшие по защищенным каналам связи.