В Совфеде ответили на обвинения США в проведении ядерных испытаний

Россия с конца 1980-х годов соблюдает мораторий на испытания в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако США его так и не ратифицировали, но при этом обвиняют других в его несоблюдении. Об этом заявил председатель комитета по международным делам Совета федерации Константин Косачев в своем Facebook в ответ на заявления Штатов.

«США считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в соответствии со стандартом «нулевой мощности», - заявил глава разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт П. Эшли.

Косачев подчеркнул, что политика США «вы сами виноваты в том, что мы нарушаем договоры или атакуем вас» появилась не при сегодняшней власти. Эта позиция, по словам политика, очень выгодна Америке: объекту вброшенных необоснованных обвинений приходится самому доказывать свою непричастность, а если он этого не делает, то Соединенные Штаты считают себя полномочными в почти любых действиях.

«Такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно сами США намереваются скоро нарушить, либо совершить иные вероломные действия. Так обвинения в адрес Ирана предшествовали выходу Вашингтона из соглашения по ядерной программе Тегерана. Голословные претензии к России по ракетам малой дальности также стали поводом для выхода из Договора по РСМД», - добавил Косачев.

По его мнению, такая грубая схема работает из-за того, что любая информация со стороны США мгновенно поддерживается союзниками Штатов, превращаясь в позицию НАТО, которую Запад называет «мнением международного сообщества».