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ВСУ обстреляли окраины Донецка противотанковыми ракетами

Дарья Муромова
23:56 30.05.2019
По данным источника, обстрел был совершен с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР).
ВСУ обстреляли окраины Донецка противотанковыми ракетами
© Фото: ДНР в СЦКК

В результате целенаправленного обстрела Вооруженных сил Украины со стороны населенного пункта Пески в сторону села Веселое пострадали мирные жители Донецка. Об этом заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным источника, в четверг, 30 мая был совершен обстрел с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР). После попадания боеприпаса в жилой дом в переулке Вольный осколочные ранения ног и спины получил местный житель. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести.

Кроме того, осколочное ранение левой руки получила восьмилетняя девочка, которая находилась в доме на этой же улице. Ей оказали необходимую помощь на месте. Также один из снарядов попал во двор дома на улице Краснопартизанская.

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