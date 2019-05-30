ВСУ обстреляли окраины Донецка противотанковыми ракетами

В результате целенаправленного обстрела Вооруженных сил Украины со стороны населенного пункта Пески в сторону села Веселое пострадали мирные жители Донецка. Об этом заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным источника, в четверг, 30 мая был совершен обстрел с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР). После попадания боеприпаса в жилой дом в переулке Вольный осколочные ранения ног и спины получил местный житель. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести.

Кроме того, осколочное ранение левой руки получила восьмилетняя девочка, которая находилась в доме на этой же улице. Ей оказали необходимую помощь на месте. Также один из снарядов попал во двор дома на улице Краснопартизанская.