СК выясняет обстоятельства «кровавой съемки» возле военного мемориала в Новороссийске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил начальникам следственных управлений организовать доследственную проверку по факту «кровавой фотосессии» возле мемориала «Малая земля» в Новороссийске, посвященному подвигу солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На кадрах видно, как возле мемориала в пешеходной зоне была организована съемка, основным реквизитом на которой оказался белый автомобиль BMW с бутафорской «кровью», а девушка в вызывающем наряде и с битой в руке фотографировалась рядом с ним в откровенных позах.

По данным телеканала НТВ, участников фотосессии уже нашли. Они оказались приезжими из Оренбургской области и Анапы. Двое из них должны будут ответить за мелкое хулиганство, а владелец автомобиля - еще и за парковку в пешеходной зоне.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и принять процессуальное решение.