Раненный в Косово российский дипломат рассказал о расследовании инцидента

Российский дипломат и сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, который накануне был взят под арест и получил травмы в Косово, заявил, что в настоящий момент инцидент начали расследовать. Однако, по его мнению, позиции ООН и местной полиции будут отличаться.

«Расследование и должно показать, как действовали эти подразделения, и в отношении международных сотрудников, и в отношении местного населения», - сообщил он в эфире «Россия-24».

Краснощеков отметил, что делом занимается и ООН, и местная полиция, у которой будет, по словам дипломата, «отдельная точка зрения, не совпадающая с нашей».

«Как представитель международной организации ООН, я не имею права делать никаких официальных заявлений, для этого есть специальные отделения», - добавил Краснощеков.

Напомним, по факту нападения на российского сотрудника миссии ООН в Косово уже начал проверку СК РФ. По данным следователей, косовский спецназ грубо нарушил нормы международного права.

В свою очередь власти непризнанной республики потребовали отозвать иммунитет у российского сотрудника миссии ООН.