Подростки в США сыграли в бейсбол на фоне торнадо: видео

Отчаянных американских бейсболистов запечатлел на видео пользователь Facebook Джейми Бреннан. Как сообщил канал KWWL 7 news, события происходили к юго-востоку от Монтесумы.

В ролике несколько молодых людей продолжают играть в спортивную игру, несмотря на то, что неподалеку от спортивной площадки стремительно движется торнадо. При этом, завидев вихрь, они стали бурно выражать свои эмоции, подпрыгивая и радуясь смерчу.

Конечно, само торнадо, как явление, в США - не редкость. Однако не до такой степени, чтобы даже не пытаться укрыться от него. Впрочем, для этих спортсменов матч оказался явно важнее, чем какой-то там ветряной столб, который сметает все на своем пути.