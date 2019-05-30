Суд арестовал имущество бывших владельцев Промсвязьбанка

Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка наложил арест на имущество экс-владельцев ПСБ Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров финансовой организации. Общая сумма арестованного имущества составила 282,2 миллиарда рублей, передает ТАСС.

Так, суд арестовал 33 % акций Дмитрия Ананьева в компании ООО «ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ», принадлежащий ему самолет Bombardier Challenger 650 и средства на банковских счетах. Кроме того, ему запрещено совершать любые действия с недвижимостью в РФ и его четырьмя автомобилями.

Что касается Алексея Ананьева, то суд также наложил арест на его доли в компаниях, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.