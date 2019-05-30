Беглов сообщил об участии в выборах главы Петербурга как самовыдвиженец

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Свое решение он озвучил в эфире телеканала «78» в четверг, 30 мая.

«Я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем», - заявил он.

Напомним, в субботу, 25 мая, Александр Беглов заявил, что принял решение участвовать в выборах главы города. Выбирать губернатора Санкт-Петербурга будут в сентябре этого года.