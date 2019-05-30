Из лагеря «Эр-Рукбан» смогли выйти еще 202 беженца

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Телль-Афар провинция Хама, в ходе которых выдано 500 продовольственных наборов», - заявил он.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2127 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3403,35 тонн.

«29 мая лагерь «Эр-Рукбан» по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска Джлеб удалось покинуть еще 202 беженцам. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания», - добавил Купчишин.

Всего с начала функционирования пункта пропуска Джлеб из лагеря «Эр-Рукбан» на подконтрольную властям САР территорию смогли выйти 13539 человек.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 29 мая 2019 года амнистировано 58029 человек.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа (трижды), Бшарфа, Ройсет-Рушу, Нахшебба, Кульджок, Кинсибба Эль-Харука и Ройс-Услейман провинции Латакия, юго-западной окраины и района научно-исследовательского центра в городе Алеппо, города Хама, населенных пунктов Скальбия и Шатха-Эт-Тахта провинции Хама», - сказал генерал-майор.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.