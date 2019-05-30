Грязевой фонтан: в Екатеринбурге затопило детскую поликлинику

В Екатеринбурге фонтаном из грязи залило частную детскую поликлинику. В Сети опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения.

Как пишет «360», инцидент произошел после проверки труб отопления, из-за которого в городе уже случилось несколько аварий.

На кадрах видно, как сильный грязевой фонтан выбил окна в здании и залил помещение. Выбитыми оказались окна сразу на трех этажах. По словам владельца медучреждения Дмитрия Боровикова, были повреждены холл на втором этаже, лечебный кабинет, оборудование и компьютерный томограф в рентгенологическом кабинете.

Кроме того, вода стекла на первый этаж и повредила дорогую аппаратуру. Сотрудники поликлиники отключили все оборудование, чтобы не произошло замыкания.

Гидравлические испытания в городе ранее спровоцировали коммунальную аварию, в результате которой забили четыре мощных фонтана кипятка высотой с многоэтажный дом.