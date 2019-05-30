Главой штаб-квартиры ООН в Женеве стала россиянка

Штаб квартиру ООН в Женеве возглавит россиянка Татьяна Валовая. Об этом говорится в сообщении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на сайте организации.

Как отметил генсек, Валовая имеет более чем 35-летний опыт работы в области журналистики, дипломатии и госслужбы. На посту главы женевской штаб-квартиры Организации она сменит датчанина Михаэля Меллера. В свою очередь сама Татьяна Валовая сейчас занимает должность министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕВРАЗЭС).

Валовая начала свою карьеру в правительстве РФ в 1989 году. Она занимала различные посты, включая третьего и второго секретаря постпредства РФ при Европейском Союзе в Брюсселе (1989-1994 гг.), замдиректора, а затем и директора департамента международного сотрудничества РФ (1999-2012 гг). До прихода в правительство РФ работала журналистом в «Экономической газете» в Москве (1983-1989).