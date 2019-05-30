На пассажирах затонувшего в Будапеште судна не было спасательных жилетов

Туристы, плывшие на прогулочном катере, который затонул в Будапеште, не надели спасательные жилеты во время ЧП, о чем заявили в МИД Южной Кореи.

Как сообщает CNN, ни один из семи погибших южнокорейских туриста не надел спасательный жилет.

Венгерские власти начали расследование по факту гибели людей при столкновении двух судов на Дунае, в результате чего погибло семь человек, еще 21 пропал без вести. Всего на борту туристического катера было 33 гражданина Южной Кореи и два члена экипажа.

По данным туристической компании, туристы проводили пятый день своего европутешествия, которое проходило по Хорватии, Словакии, Чехии, Венгрии, Австрии и Германии. Как отметили в дипмиссии Южной Корее, большинство граждан были среднего возраста, на борту были люди от 6 до 70 лет.

Посольство Южной Кореи в Венгрии сформировало спецкоманду для взаимодействия с властями Будапешта, которые продолжают поисковую операцию на Дунае.