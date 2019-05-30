Роулинг пообещала еще четыре книги о вселенной Гарри Поттера

Писательница Джоан Роулинг собирается порадовать поклонников вселенной Гарри Поттера. Роулинг пообещала написать и опубликовать еще четыре новые книги. Уточняется, что издания будут электронными и появятся в Интернете.

«Приготовьтесь еще больше углубиться в богатую историю волшебства (будь это наша история маглов или волшебный мир, созданный Джоан Роулинг) вместе с новой серией небольших электронных книг», - говорится на сайте Pottermore.

Также поясняется, что книги будут написаны по мотивам выставки в Британской библиотеке и сопровождающей книги «Гарри Поттер: история волшебства». Они перенесут читателей «назад во времени, чтобы узнать о традиционном фольклоре и волшебстве, лежащем в основе историй о Гарри Поттере».

В изданиях будут размещены заметки, манускрипты и рисунки, ранее напечатанные в книге «Гарри Поттер: история волшебства», и новые иллюстрации художника Роэна Дэниэла Изона.

Первые две книги будут опубликованы на сайте 27 июня.