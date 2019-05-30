Лидеры стран ЕврАзЭС подвели итоги работы организации

Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, в Нур-Султане подвели итоги работы организации за пять лет.

На встрече были отмечены успехи, достигнутые в период российского председательства в 2018 году. Так, Молдавия получила статус наблюдателя, а также принят новый Таможенный кодекс.

Президент России Владимир Путин отметил, что по результатам прошлого года суммарный ВВП государств достиг 2,2 триллионов долларов, а сформированный рынок охватил уже 180 миллионов потребителей.

«Обеспечена свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Интеграционные процессы стимулировали устойчивое развитие экономик наших стран, способствовали повышению качества жизни и благосостояния наших граждан», - заявил Путин.

Лидеры государств также высказались о намерении расширять взаимодействие с другими странами. Например, уже третьего июня пройдет встреча послов ЕврАзЭС с представителями Африки.

Также участники организации продолжат наращивать взаимодействие. Уже начата подготовка соглашения об учете стажа работы в странах-участницах при начислении пенсии.