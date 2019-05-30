Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», - сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны поговорили о важности наращивания совместной работы для стабилизации ситуации в сирийской провинции Идлиб, в частности принятие эффективных мер по борьбе с террористическими организациями.

Путин и Эрдоган затронули и двусторонние темы, включая сотрудничество в военно-технической сфере и условились о дальнейших контактах.