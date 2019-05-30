Роскосмос ответил Пентагону на запрет сотрудничества при пусках ракет

Запрет Пентагона на сотрудничество с Россией в области космических пусков является проявлением недобросовестной конкуренции на международном рынке космических услуг. Такое заявление сделала несколько минут назад российская госкорпорация «Роскосмос» на своем сайте.

«Фактически, это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке», - говорится в сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации считают, что своим решением Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и до сих пор поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Пентагон внес Россию в перечень стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Решение должно вступить в силу 31 декабря 2022 года. Помимо России в списке также оказались Иран, КНДР, Китай, Судан и Сирия.