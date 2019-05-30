Ракета «Протон» со спутником связи «Ямал-601» стартовала с Байконура

Первая в 2019 году ракета «Протон-М» с мощным спутником связи «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска ведет на своем сайте госкорпорация «Роскомос».

По плану через десять минут после старта разгонный блок «Бриз-М» со спутником отделится от ракеты на суборбитальной траектории. После этого за счет пяти включений двигателя разгонного блока будет произведено выведение космического аппарата на целевую орбиту.

Отделение спутника от разгонного блока ожидается 31 мая в 05.55 по московскому времени, через 9 часов 13 минут после старта, сообщается на сайте Роскосмоса.

Проект «Ямал-601» входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. «Ямал-601» станет самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит на орбите спутник «Ямал-202» для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных.