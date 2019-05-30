Украина начала распродавать золотой запас

В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на 1,2 миллиарда долларов, заявил глава Нацбанка страны. Об этом пишет UBR.ua.

По его словам, золотые запасы Незалежной уменьшились с 20,5 до 19,3 млрд долларов. Как пишет издание, скорее всего, это было связано с огромными выплатами по госдолгу Украины в нынешнем месяце – около 2 млрд долларов.

Всего до конца года Киеву придется выплатить 5 млрд долларов внешнего и внутреннего долга. При этом власти Украины рассчитывают, что МВФ выделит еще два млрд долларов, чтобы сбалансировать выплаты. Но в фонде, в свою очередь, отметили, что следующий транш Киев получит только после избрания новой Рады и формирования нового правительства.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал США и ЕС списать Киеву внешний долг, поскольку Украина является лишь инструментов в геополитике западных стран. Кроме того, предприниматель и экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации призвал украинского лидера Владимира Зеленского объявить в стране дефолт.