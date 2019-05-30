Брошенного в ТЦ в Москве ребенка вернули матери

Малолетнего мальчика, брошенного матерью в одном из столичных торговых центров, выписали из больницы и вернули родителю. Об этом говорится в сообщении московского департамента соцзащиты населения.

«Двадцать девятого мая мальчик выписан из больницы и передан медиками маме, его законному представителю, которая приехала, чтобы забрать сына домой», - говорится в сообщении.

Женщина оставила на длительное время своего ребенка в игровой комнате в одном из ТЦ Москвы на Лобненской улице 26 мая и отказывалась забирать. Мальчика отправили в медучреждение и планировалось, что после выписки его направят в одно из учреждений соцзащиты в столице. Женщина была задержана.

Как отметили в департаменте, мать с ребенком являются жителями одного из регионов России. Сотрудники соцзащиты связались со специалистами органов опеки по их месту жительства и попросили взять на контроль ситуацию с этой семьей.

Кроме того, правоохранительные органы начали проверку, по итогам которой будет принято решение о том, куда мальчика определят. Ранее было опубликовано видео допроса оставившей в ТЦ своего ребенка.