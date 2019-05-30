Этот неловкий момент: глава Счетной палаты Украины попытался спрятать дорогие часы

Украинскому чиновнику Валерию Пацкану стало неудобно за свои дорогие часы. Председатель Счетной палаты Украины надел на заседание Верховной Рады 29 мая дорогой аксессуар на руку, однако, передумав, решил, от греха подальше, от него избавиться.

Правда, учитывая, что все происходящее сверху фиксировали видеокамеры, конфуз вышел еще больший. Пацкан, пряча руки, попросил «незаметно» убрать часы в свою сумочку сидящую рядом коллегу. А когда та уже сделала это, чиновник опять поменял решение, и вернул часы на руку.

Как выяснило украинское издание «Страна.ua», часы Пацкана стоят внушительных денег. Однако бренд аксессуара не раскрывается.