В ООН выясняют подробности нападения на сотрудников миссии в Косово

Организация объединенных наций выясняет подробности нападения полицейских на сотрудников своей миссии в Косово, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Двое сотрудников - один из России и другой из Косово - получили травмы. Детали произошедшего еще выясняются», - сказал он ТАСС.

По его словам, глава миротворческой миссии в Косово призвал все стороны уважать дипломатический иммунитет сотрудников миссии и действовать в соответствии с нормами международного права.

Ранее сообщалось, что российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник от действий косовской полиции, доставлен в Белград на лечение. Он получил перелом скуловой кости и верхней челюсти.

Напомним, лидеры непризнанного Косово заявили, что российский дипломат якобы мешал проведению полицейской спецоперации, в ходе которой были задержаны граждане Сербии. Прокуратура Косово потребовала снять с Краснощекова дипломатический иммунитет и возбудить против него уголовное дело.