В Забайкалье глава горнодобывающего предприятия арестован за взятку

Следственный комитет РФ сообщил о взятии под стражу генерального директора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» (ППГХО) в Забайкальском крае Александра Глотова.

Руководителю предприятия предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. В свою очередь обвинение в даче взятки в крупном размере предъявлено депутату Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края VI созыва Орхану Пашаеву.

Следствие установило, что Пашаев, будучи руководителем одного из местных ООО, дал взятку Глотову в размере 500 тысяч рублей за возможность оказания услуг по организации питания работников ППГХО.

Суд Краснокаменска удовлетворил ходатайство следователей СКР об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.