Массовая потасовка произошла в «Зарядье»

Столичным правоохранителям пришлось задержать 15 молодых людей после словестной потасовки, которую они устроили в парке «Зарядье».

Об этом сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах. Пока о причинах потасовки неизвестно, но канал Baza опубликовал фото с места происшествия. Всего в конфликте участвовало не менее 15 мужчин.

В настоящее время все участники задержаны, их допрашивают.

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По информации нескольких СМИ, молодые люди устроили в московском парке массовую драку.