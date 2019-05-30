Массовая потасовка произошла в «Зарядье»
Полиция в Москве задержала 15 молодых людей, устроивших потасовку в парке «Зарядье».
© Фото: Парк Зарядье, Facebook
Столичным правоохранителям пришлось задержать 15 молодых людей после словестной потасовки, которую они устроили в парке «Зарядье».
Об этом сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах. Пока о причинах потасовки неизвестно, но канал Baza опубликовал фото с места происшествия. Всего в конфликте участвовало не менее 15 мужчин.
В настоящее время все участники задержаны, их допрашивают.
По информации нескольких СМИ, молодые люди устроили в московском парке массовую драку.