Москва парализована в 9-балльных пробках

На дорогах Москвы вечером 30 мая образовались 9-балльные пробки, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным интерактивной карты пробок, движение затруднено практически на всех магистралях столицы. Загружены МКАД, Третья транспортное и Садовое кольцо. Скорость движения на ряде участков упада до 2-3 километров в час.

В центре Москвы наблюдаются затруднения движения на Тверской улице, Кузнецком мосту, Петровке, Знаменке, а также на Кремлевской и Москворецкой набережных. Непогода парализовала Ленинградский проспект, проспект Мира, Красную Пресню, Кутузовский и Комсомольский проспекты.

Ожидается, что к 20.00 мск ситуация улучшится до 6-балльных пробок.

Ранее сообщалось, что на Москву обрушились ливень с грозой и градом, в результате чего город подтопило, а улицы превратились в реки.