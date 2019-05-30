Тоннель, связывающий Балашиху и Железнодорожный, затопило после ливня

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе затопило в результате ливня, обрушившегося сегодня на столичный регион. Движение автомобилей в этом месте затруднено.

Тоннель проходит под железнодорожными путями Горьковского направления, и связывает Балашиху и Железнодорожный. На месте работают экстренные службы.

Как сообщает ТАСС, уровень скопившейся воды достигает капота автомобилей.

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Ближайшие шоссе, связывающие два населенных пункта, находятся в шести километрах на восток и в шести километрах на запад.

Сегодня на столицу обрушился сильный ливень с градом, вызвавший настоящие наводнения в отдельных районах.