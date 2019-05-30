Киев, Тбилиси и Баку планируют запустить поезда из Китая в Европу

Украина, Грузия и Азербайджан хотят организовать и запустить железнодорожный маршрут из Китая в Европу до конца 2020 года. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в ходе Ukrainian Ports Forum 2019, проходящего в Одессе.

«Продолжается работа по созданию кооперации трех железных дорог: Азербайджана, Грузии и Украины - по выработке ж/д маршрута из Китая в Европу через Каспий и Украину», - сказал он.

По словам Лавренюка, в Каспийском море Азербайджанская железная дорога владеет двумя паромами, «Укрзализныця» имеет также два парома, которыми они планируют совместно оперировать. В настоящее время стоит задача выработать единый маршрут и плавающий тариф, что даст возможность увеличить пропускную способность и направить все грузы через Украину, добавил он.

Украинская сторона, как сказал замминистра инфраструктуры, выполнила примерно 80 % обязательств по проекту.

«Украина уже на 80-90 % завершила свою часть работы, но международные отношения - очень сложная задача. Но наша цель, что до конца этого года это должно быть реализовано», - подчеркнул он.

Кроме того, как пишет «Интерфакс», Киев и Тбилиси готовят обращение в Еврокомиссию с предложением о финансовой поддержке развития сообщения между украинскими портами и странами Черноморского региона.