Опубликовано видео отправки раненного в Косово российского дипломата в Белград

Пострадавший при задержании косовской полицией российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков отправлен в Белград на машине скорой помощи и в сопровождении двух автомобилей миссии. Видеозапись, как дипломата транспортируют до скорой опубликовало сербское издание Tanjug Tacno.

Медики доставили раненного россиянина до автомобиля в инвалидном кресле. Ранее РИА Новости со слов замдиректора больницы Косовска-Митровицы сообщило, у пострадавшего в результате действий косовской полиции зафиксированы перелом скуловой кости и перелом верхней челюсти.

В настоящее время он отправлен автомобилем из Косовска-Митровицы в Белград, где ему окажут медицинскую помощь.

Михаил Краснощеков и его сербский коллега были задержаны косовской полицией 28 мая в ходе акции на севере края. К российскому сотруднику ООН была применена грубая сила, в результате чего он получил травмы и был госпитализирован.

СК РФ ведет проверку по факту нападения на российского дипломата в Косово.