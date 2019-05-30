Смертельно опасны: названы сокращающие жизнь продукты

Продукты с высокой степенью обработки способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и увеличивают риски преждевременной смерти. Об этом заявили ученые из США, Испании и Бразилии.

Как пишет портал MedicalXpress, с риском ранней смерти связаны ультраобработанные продукты. К такой пище относятся полуфабрикаты, кукурузные хлопья, восстановленные мясные и рыбные продукты, газированные напитки, хлебобулочные изделия. Такие продукты проходят несколько этапов промышленной обработки, в них содержится сахар, жир, соль, искусственные красители и ароматизаторы, и почти нет клетчатки и витаминов.

По данным ученых, такая пища составляет 20-60% рациона каждый день многих людей в различных странах.

Эксперты провели исследования, в ходе которого в течение 10 лет они наблюдали за 20 тысячами человек. Каждые два года они оценивали их рацион. За это время умерло 335 человек и выяснилось, что на каждый 10 смертей тех, кто выбирал мало обработанные продукты, приходилось 16 смертей тех, кто употреблял ультраобработанные продукты более 4 раз в день.

Оказалось, что увеличение доли ультраобработынной пиши в рационе повышает риск развитая болезней сердца и сосудов более чем на 10%. Кроме того, отметили эксперты, чаще всего употребление неполезной еды сопровождалось и другими нездоровыми привычками, например, курением или злоупотреблением алкоголя.