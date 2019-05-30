Разбушевалось: град размером с вишню выпал в Москве

В Москве - 30-градусная жара и град. На столицу обрушился ливень с грозой. Порывы шквалистого ветра достигают 20 метров в секунду. В некоторых районах столицы выпал град размером с вишню. Пользователи спешат запечатлеть осадки на видео, которыми делятся в соцсетях.

Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, а также парковать автомобили вдали от деревьев. То же касается и пешеходов - лучше держаться вдали от слабо укрепленных конструкций.

Синоптики говорят, что такая погода продержится до самого вечера. Затем температура в столице упадет до +18 градусов. Ливень будет сопровождаться шквалистым ветром и грозой.