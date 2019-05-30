Молния попала в Фундаментальную библиотеку МГУ

В здание фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова на юго-западе столицы ударила молния. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в здание со стеклянной крышей попала молния. Сегодня там проходит заседание Российского союза лекторов. Очевидцы увидели яркую вспышку, после которой раздался гром.

В результате случившегося никто не пострадал, а заседание продолжилось.

В четверг, 30 мая, на Москву обрушился сильнейший ливень с грозой и градом. Из-за буйств стихии оказались подтоплены улицы столицы. В МЧС предупредили о том, что не нужно прятаться под деревьями и шаткими конструкциями, и призвали водителей соблюдать сниженный скоростной режим.