Россиянам вернут 13 % стоимости купленных по рецепту лекарств

Госдума приняла закон о налоговом вычете за все препараты, купленные по рецепту врача.

Вернуть 13 % от стоимости лекарств можно и сейчас, но пока это касается только списка из 400 медикаментов. Он не менялся более 10 лет, поэтому в него не входят многие современные лекарства. Теперь же закон разрешает получить налоговый вычет по всем препаратам, назначенным врачом.

Ранее сегодня депутаты Госдумы также приняли закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП. Теперь за ДТП, совершенные по вине водителей в нетрезвом состоянии, грозит до 15 лет тюрьмы.

По новому закону, за причинение тяжкого вреда здоровью водителю, употреблявшему алкоголь, будет грозить от трех до семи лет, в случае гибели человека - до 12 лет колонии, а если жертв две или больше - от 8 до 15 лет.