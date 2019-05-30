Ливень превратил московский рынок «Садовод» в Венецию: видео

В результате разыгравшейся в Москве стихии - сильнейшего ливня с грозой и ветром - оказался затоплен рынок «Садовод». Жители публикуют в соцсетях видео с места.

«В Москве прошел сильнейший дождь, рынок затопило», - написала одна из пользователей Сети.

На столицу 30 мая после жаркого дня обрушился сильный ливень, в результате которого улицы Москвы превратились в реки. Ожидается, что неблагоприятная погода продлится до 21.00 мск.

Синоптики рассказали «Звезде», что в четверг в столице выпадет около 20 % нормы осадков. Экстренное ведомство рекомендовало в грозу не укрываться под деревьями и не стоять рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.