Пентагон запретил запускать спутники с помощью России
Пентагон принял поправки в регламент закупок, запрещающие сотрудничать с РФ в сфере космических запусков.
© Фото: Ron Sachs, dpa, Globallookpress
Пентагон внес Россию в перечень стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Данное решение вступит в силу 31 декабря 2022 года. Это следует из поправок к регламенту закупок в сфере обороны.
«Определение иностранных государств, подпадающих под этот документ, будет расширено с включением в него России», — сказано в документе.
Россия оказалась в списке, в который включили Иран, КНДР, Китай, Судан и Сирия. Услугами данных стран запрещено пользоваться с 2023 года. Ограничения введены в отношении спутников и пусковых установок, необходимых для запуска спутников.
Ограничения не будут применяться к пускам, которые будут совершены до 31 декабря 2022 года.