Канцлером Австрии впервые в истории страны стала женщина

Место отправленного в отставку канцлера Австрии Себастьяна Курца впервые в истории страны заняла женщина.

На этот руководящий пост от президента Австрии Александра Ван дер Беллена получила назначение судья Бригитте Бирляйн. В июне этого года ей исполнится 70 лет.

До того, как занять должность канцлера страны, Бирляйн являлась председателем Конституционного суда Австрии. Новому канцлеру предстоит руководить переходным правительством до досрочных парламентских выборов в сентябре 2019 года.

Напомним, австрийский национальный совет вынес канцлеру страны Себастьяну Курцу и правительству вотум недоверия из-за кризиса в стране после отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Последний был вынужден уйти с поста после публикации видео, на котором он обсуждал с русскоговорящей женщиной поддержку на выборах в парламент в 2017 году взамен на обещание информации о финансовых сделках.