«Начался шквал огня»: кто и по кому стрелял в аэропорту Донецка в 2014 году

26 мая 2014 года были атакованы аэропорт Донецка и прилегавшие к нему территории. Участник событий пятилетней давности, боец вооруженных сил ДНР Рафи Джабар рассказал о событиях того дня в студии программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда». По его словам, переговоры о контроле за аэропортом сначала шли мирно, а в обстрелах принимала участие третья сторона.

«С самого начала у нас была договоренность, мы вели переговоры с кировоградским спецназом. На тот момент кировоградцы, перед самым началом всего, боец кировоградцев встал, рукой начал показывать: уходите быстренько с крыши, сейчас вас будут бомбить. Начался шквал огня. Вертолеты, истребители, штурмовики - все отработало, и начала с вышки отрабатывать снайперская группа и по нам, и по кировоградскому спецназу», - рассказал Рафи Джабар.

По его мнению, в донецком аэропорту повторили сценарий Майдана, когда стреляли и по беркутам, и по протестующим.