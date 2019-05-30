На Москву обрушился сильный ливень: улицы превращаются в реки

В некоторых районах Москвы начался ливневый дождь, затопивший улицы в центре и на юге столицы. Пользователи Сети публикуют в соцсетях видео и фото стихии.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» рассказали, что 30 мая в столице ожидается ливень, выпадет около 20% месячной нормы или «по одному ведру на каждый квадратный метр».

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к вечеру температура в столице упадет до +18 градусов. Ливень будет сопровождаться шквалистым ветром и грозой.

ГУ МЧС России по столице опубликовало экстренное предупреждение в связи с надвигающимися грозой и градом. По данным спасателей, до 21.00 мск в Москве ожидаются ливневый дождь, гроза, град и ветер с порывами 15-20 м/с.

В экстренном ведомстве напомнили, что в грозу не стоит укрываться под деревьями и находиться рядом с шаткими конструкциями. Водителям порекомендовали снизить скоростной режим и быть предельно аккуратными.