Таксист прокатил охранника ресторана на капоте авто в Москве: видео

Таксист заехал на непроезжую часть около ресторана и сбил столбики, запрещающие проезд, после чего прокатил на капоте охранника заведения.

Инцидент произошел 29 мая у метро Бауманская, на улице Фридриха Энгельса у дома 21 (ресторан «Энгельс»). Таксист восточной внешности заехал на непроезжую часть. Охранник заведения попытался остановить его, чтобы тот не сломал столбики.

«В итоге были вырваны столбики и посыпалась масса угроз в сторону охранника. Попытка противостоять заезду таксиста не увенчалась успехом», - рассказал очевидец.

Водитель попытался наехать на охранника, и, чтобы не попасть под колеса, тому пришлось залезть на капот машины, на котором его прокатили на скорости метров 20. Затем таксист сбросил мужчину на землю, резко затормозив. Об этом рассказала управляющий ресторана Наталья, предоставив кадры с камер видеонаблюдения.