Столкновение двух судов в Будапеште попало на видео

Смертельную аварию на Дунае, в результате которой погибло семь туристов из Южной Кореи, зафиксировала камера наблюдения.

На кадрах видно, как судно приближается к мосту, а за ним следует теплоход Viking Sigyn. В итоге происходит авария - теплоход врезается в прогулочный катер, на котором находились южнокорейские туристы. Катастрофа произошла недалеко от парламента Венгрии.

После аварии судно с туристами на борту затонуло, жертвами ЧП стали семь человек. Также удалось спасти семь человек. Еще 21 человек числится пропавшим. Всего на борту прогулочного катера было 33 пассажира и два члена экипажа.

По предварительным данным, суда могли столкнуться из-за плохой видимости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал указание оказать любую помощь для спасения пострадавших.