Раненный в Косово российский сотрудник миссии ООН отправлен в Белград

Сотрудник миссии ООН в Косово, россиянин Михаил Краснощеков, эвакуирован из края. В настоящее время он отправлен автомобилем из Косовска-Митровицы в Белград, где ему окажут медицинскую помощь. Об этом сообщил в своем Twitter посол Российской Федерации в Сербии Александр Чепурин.

«В ближайшие часы ждем его в Белграде, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь после избиения так называемыми "полицейскими"», - написал в Twitter посол.

Ранее о состоянии Краснощекова рассказал замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек. По его словам, у пострадавшего в результате действий косовской полиции зафиксированы перелом скуловой кости и перелом верхней челюсти, передает РИА Новости. Михаилу Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Косово не разрешают эвакуацию избитого российского сотрудника ООН. Михаил Краснощеков и его сербский коллега были задержаны косовской полицией в ходе акции на севере края. При задержании он получил травмы и был госпитализирован. Позже полиция его отпустила.

По факту нападения на российского сотрудника миссии ООН в Косово уже начал проверку СК РФ. По данным следователей, косовский спецназ, задержавший дипломата и гражданина РФ, грубо нарушил нормы международного права.