Госдума ужесточила наказания за ДТП в пьяном виде

Госдума приняла законопроект, согласно которому будут ужесточены наказания за ДТП со смертельным исходом, произошедшие по вине пьяных водителей.

Согласно ему будут внесены изменения в 264-ю статью Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

По новому закону, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью, оно будет караться наказанием от трех до семи лет лишения свободы (сейчас - до четырех лет). Если в результате ДТП погиб человек, виновнику грозит от пяти до 12 лет тюрьмы (сейчас - от двух до семи лет). Если ДТП привело к гибели двух и более человек, водителю грозит от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас - от четырех до девяти лет).

Также депутаты предлагают ужесточить наказание за аналогичные преступления в пьяном виде на воздушном, железнодорожном, морском и водном транспорте, а также в метрополитене.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, согласно статистике, по вине пьяных водителей в авариях ежегодно погибает около 4 тысяч человек. По этой причине законодатели пришли к выводу, что следует обновить УК РФ.