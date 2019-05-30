Врачи предупредили об опасности утреннего кофе

Регулярное употребление кофе может привести к возникновению зависимости, а при резком отказе от употребления напитка может развиться абстинентный синдром. Об этом заявил агентству «Москва» главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

При этом главную роль играет не количество, а регулярность употребления кофе.

«Почти 60% ежедневно выпивающих утреннюю чашечку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают головную боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности», - отметил эксперт.

В таком случае, по его словам, люди будут испытывать непреодолимое желание как можно быстрее найти и выпить чашку утреннего кофе. Подобные симптомы врачи могут наблюдать у лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью.

Психиатр-нарколог сказал, что при регулярном употреблении напитка в больших дозах может также развиться психомоторное возбуждение, раздражительность, а также симптомы психического и физического истощения. У любителей кофеина могут наблюдаться тахикардия, повышение артериального давления, нарушения сердечного ритма, а также тошнота.

По словам Брюна, кофе противопоказано лицам, страдающим эпилепсией, а также повышенной психической возбудимостью, бессонницей, нарушениях сердечного ритм, глаукоме и многих других заболеваниях.

Ранее эксперты заявили, что употребление кофе в летний период провоцирует чрезвычайно высокую нагрузку на сердечно-сосудистую систему.