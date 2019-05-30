В Хабаровском крае из-за паводка подтопило десятки домов

В Хабаровском крае началась новая волна паводков. Из-за проливных дождей уровень малых рек резко пошел вверх.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в поселке Кукан, где проживает около тысячи человек: подтоплены десятки дворов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В Кукан выдвинулась группа спасателей с лодками и предметами первой необходимости. Жителей предупредили о возможной эвакуации. По прогнозу гидрологов, в ближайшие несколько суток уровень воды в реке Урми будет расти и может достигнуть 850-900 сантиметров при отметке неблагоприятного явления - 850 сантиметров, опасного - 900 сантиметров.

Режим ЧС ввели также в одном из районов Еврейской автономной области. Там подмыты два автомобильных и один пешеходный мосты. В Биробиджане выпала полуторамесячная норма осадков.