Число жертв крушения туристического судна в Будапеште возросло до семи

Число погибших из-за затопления прогулочного судна в центре Будапешта взросло с трех до семи человек, передает Reuter.

Напомним, в центре венгерской столицы недалеко от здания парламента перевернулось и пошло ко дну туристическое судно, на котором, по предварительной информации, было 34 человека, включая экипаж. В данный момент 16 из них числятся пропавшими.

Сейчас на месте крушения ведется поисково-спасательная операция. Ситуация осложнена плохой видимостью из-за сильного дождя, поэтому рядом стоящие суда также помогают спасателям, освещая реку.

В настоящее время известно, что в посольство России в Венгрии не поступало информации о находящихся россиянах на судне.