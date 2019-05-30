Две страны - четыре министра: как прошла встреча Лаврова и Шойгу с японскими коллегами

Сотрудничество в оборонной сфере, актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности обсудили в Токио министры обороны и иностранных дел России и Японии. Особое доверие японцы продемонстрировали и во время отдельной программы Сергея Шойгу в Токио: министра провели туда, куда иностранным гостям вход обычно закрыт.

Министр обороны России Сергей Шойгу после встречи заявил, что разговор про Азиатско-тихоокеанский регион получился откровенным. Сергей Лавров солидарен с коллегой из военного ведомства. С российскими министрами согласились их японские коллеги.

За час до переговоров Шойгу посетил гарнизон «Асака», там дислоцируется боевое командование сухопутных войск. Этот высший орган оперативного управления появился год назад. Никогда раньше сюда не ступала нога иностранного министра обороны.

Японская девушка в качестве музыкальной паузы исполнила песню «Катюша» на русском языке. Также выступил центральный оркестр сухопутных войск; духовые инструменты - это визитная карточка творческого коллектива, в этом году его увидят и услышат в Москве на фестивале «Спасская башня».

Кроме того, Шойгу возложил цветы к памятнику японским военнослужащим, погибшим в мирное время, а чуть раньше российский министр почтил память советского разведчика Рихарда Зорге.

«Мы проводим наши переговоры практически сразу после восшествия на престол императора Нарухито и наступления в Японии эры “благодатной гармонии” Рейва. Надеемся, что это время станет благодатным и для российско-японских отношений, в том числе в военной области», - заявил на встрече Шойгу.

«Эра Рэйва», что в переводе означает «благодатная гармония», началась 1 мая после восшествия на престол Нарухито, 126-го императора Японии. Как не раз сегодня отмечалось, эта эра наверняка станет благодатной для развития отношений двух стран, продолжится диалог на самом высоком уровне. В июне президент России Владимир Путин встретится с Синдзо Абэ на полях саммита G20, который пройдет в Японии.