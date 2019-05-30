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Путин заявил, что монополист в сфере искусственного интеллекта станет властелином мира

Василиса Морозова
14:54 30.05.2019
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу значительно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта.
© Видео: ТРК "Звезда"

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия обязана обеспечить технологический суверенитет в области искусственного интеллекта, а тот, кто обеспечит монополию в данной сфере, станет «властелином мира». Об этом он сказал на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта.

«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира», - подчеркнул глава государства.

Он отметил важность развития технологии искусственного интеллекта, которая позволяет принимать быстрые и оптимальные решения на основе анализа гигантских объемов информации, а также дает колоссальные преимущества в качестве и результативности.

Как добавил президент РФ, борьба за технологическое лидерство, особенно в этой сфере, стала полем глобальной конкуренции. Направление, по его мнению, является одним из ключевых, так как определит будущее всего мира. Он отметил, что многие страны уже приняли свои стратегии развития искусственного интеллекта.

«Мы должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта, это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики, качества жизни граждан РФ, безопасности и обороноспособности государства», - заявил Путин.

Глава государства распорядился увеличить финансирование исследований в данной области, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки и исследований. По его словам, Россия «должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира».

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