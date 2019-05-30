Шойгу: более 30 российско-японских мероприятий по военной линии пройдут в 2019 году

Россия и Япония проведут в 2019 году более 30 совместных мероприятий по военному сотрудничеству. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам переговоров глав МИД и обороны в Токио в формате «2+2».

Шойгу также подчеркнул, что военные России и Японии вносят значительный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в АТР.

В ходе визита глава российского ведомства также посетил высший орган оперативного управления Сухопутных войск японской армии, а также возложил цветы к могиле советского разведчика Зорге.

В свою очередь глава российского МИД назвал переговоры откровенными, а дискуссию, в том числе по острым вопросам, конструктивной.

С японской стороны в переговорах участвуют глава внешнеполитического ведомства Таро Коно и министр обороны Такэси Ивая.