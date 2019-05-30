Лавров ответил на претензии Японии по военной активности РФ на Курилах

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал озабоченность Японии относительно военной активности России на Курилах, отметив, что российские военные правомерно работают на законной территории РФ.

Об этом он заявил по итогам встречи глав дипломатических и оборонных ведомств России и Японии в формате «2+2», на которой его японский коллега Таро Коно подчеркнул, что Токио считает неприемлемым усиление военного присутствия россиян на Южных Курилах.

«Что касается... усиления военного присутствия России на северных островах, то мы заявили России, что это неприемлемо с точки зрения нашей юридической позиции», - сказал Коно.

Министр иностранных дел РФ в ответ отметил, что Москва подтвердила свою позицию.

«Мы в ответ подтвердили нашу позицию, что российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как это и принято на основе международного права», - добавил Лавров.

По его словам, в ходе переговоров обсуждался военный союз Токио и Вашингтона, как он «складывается и укрепляется». Россия в свою очередь подтвердила озабоченность из-за создающихся рисков для безопасности РФ в связи с планами развертывания элементов глобальной ПРО США на японской территории, сказал Лавров.

Он сообщил, что стороны также поговорили о вопросах безопасности в регионе в контексте «лозунгов формирования закрытых союзов наподобие Индо-Тихоокеанских стратегий». Глава МИД РФ подчеркнул, что сторонам удалось выстроить конструктивную дискуссию, не умалчивая острых тем.